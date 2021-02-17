موجة قطبية تضرب المنطقة.. ثلوج وأمطار ومفقودون وانهيار أبنية

المصدر: تقرير - أمجد عرار

يتعرض عدد من الدول العربية مثل مصر وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين لمنخفض جوي وتساقط ثلوج وأمطار وانخفاض كبير في درجات الحرارة، بل وأسفرت الأحوال الجوية عن نتائج مؤسفة في مصر، حيث أسفرت عن فقدان 5 أشخاص بعد تعرضهم للغرق وانهيار أجزاء من عقارات وتساقط للثلوج وتوقف حركة المرور على بعض الطرق الرئيسية.



الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أعلنت أن البلاد تشهد اليوم وغداً، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على جميع الأنحاء، تصاحبها عواصف من الرمال والأتربة والرياح الشديدة وسقوط أمطار. ففي محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح وسيناء تساقطت كميات من الثلوج غطت الطرق الرئيسية، كما أدى الطقس إلى إغلاق موانئ الإسكندرية والدخيلة والبرلس، فضلاً عن انهيار أجزاء من عقارات بمحافظة الإسكندرية وتحديداً في مناطق محرم بك والإبراهيمية.



وفي محافظة بورسعيد غرق لنش تابع لإحدى الشركات الملاحية على متنه 5 أشخاص، هم سائقه واثنان من البحارة وموظفان بالشركة كانوا في طريقهم لتوصيل شحنة تموين سفن تقف في منطقة الغاطس بقناة السويس.



سوريا ولبنان



وتسببت عاصفة ثلجية ضخمة ضربت سوريا بإغلاق طرق وإلغاء امتحانات الطلاب، كما غطى تساقط كثيف للثلوج البلدات والقرى في شمال سوريا. وأُبلغ طلاب الجامعات في العاصمة السورية دمشق ومحافظات أخرى بتأجيل امتحاناتهم بسبب الطقس السيئ.



وشهد لبنان ليلاً عاصفاً ومثلجاً، وسط تدنٍ حاد في درجات الحرارة، وبرد قارس يستمر تأثيره حتى نهاية الأسبوع. فقد هطلت الأمطار بغزارة وتشكلت السيول الجارفة وتساقطت الثلوج على المرتفعات المتوسطة وقطعت معظم الطرق.



كما رفعت الأمطار الغزيرة من منسوب مجاري مياه الأنهر، وحولت الطرق الرئيسية إلى بحيرات، واقتحمت السيول خيم النازحين السوريين في منطقة السهل والمنازل في بلدة سفينة القيطع، فيما ألحقت العواصف أضراراً في بساتين الحمضيات وبالبيوت الزراعية المحمية.



ثلوج بالأردن



في الأردن، أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، أن الجبهة الرئيسية الباردة ستصل إلى المملكة، مساء اليوم، لافتاً إلى أن تغيرات ستطرأ على الأجواء، ممثلة باشتداد سرعة الرياح، التي قد تصل إلى 90كم / ساعة، وازدياد سماكة الغيوم، عدا عن زيادة الهطولات المطرية والثلجية في عدد من المناطق.



وأشار إلى أن المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى 700 م فوق سطح البحر، قد تشهد هطولات ثلجية خلال الساعات المقبلة.



وحذّر المواطنين من الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، مشيراً إلى أن العديد من المناطق فد تشهد تراكماً للثلوج ما يؤدي إلى عدم القدرة على الحركة.



الضفة الغربية



ويزداد تأثير المنخفض الجوي مصحوباً بجبهة قطبية من المتوقع أن تؤدي لتساقط وتراكم الثلوج على الجبال في الضفة الغربية في فلسطين.



وقال الراصد الجوي الفلسطيني داود الطروة: سيكون الطقس شديد البرودة في معظم المناطق، مع تساقط الأمطار على المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى، كما تكون الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج على المناطق الجبلية.



وتتأثر فلسطين بجبهة قطبية ستجلب تدريجياً الثلوج الكثيفة للمناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 700 متر، وربما أقل في بعض الفترات، وسيشتد هطول الأمطار في بقية المناطق.



ومن المتوقع بحسب الراصد الجوي، أن يستمر تساقط الثلوج على فترات خلال ساعات الليل من اليوم الأربعاء وفجر وصباح الخميس، وهو ما سيؤدي لتراكم الثلوج بسماكات مختلفة على المناطق الجبلية، محذراً من الحركة بعد عصر اليوم في الجبال التي من المتوقع أن تشهد تساقطاً للثلوج وتراكمها.



وأوضح الراصد الجوي، أنه نتيجة لارتفاع درجات الحرارة في طبقات الغلاف الجوي، فإن الثلوج بعد صباح الخميس ستتحول تدريجياً لتصبح عبارة عن أمطار متجمدة وزخات من البرد والأمطار، وهو ما سيؤدي إلى إذابة الثلوج بشكل تدريجي، ومع ذلك ستصمد الثلوج حتى الجمعة خاصة في المرتفعات العالية.



وحذر الراصد الجوي من خطر إغلاق الطرقات وتراكم الثلوج في المناطق الجبلية، ومن خطر التزحلق على الطرقات، وتشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر شدة سرعة الرياح.

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