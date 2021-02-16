الثلج يحل ضيفاً مرغوباً على ليبيا

المصدر: دبي - عبد الرحمن دوار

ارتدت مدن ليبية عدة اليوم الثلاثاء، حلة بيضاء لاسيما تلك الواقعة في المنطقة الشرقية بعدما تساقطت الثلوج بكثافة طوال اليومين الماضيين.



ويتعرض عدد من الدول العربية خلال موجة الطقس السيئة إلى منخفض جوي، يصاحبه رياح وأمطار وسيول رعدية.



وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تتعرض كل من سوريا ولبنان وفلسطين والأردن بداية من يوم غدٍ الأربعاء إلى منخفض جوي وصفه، وأن يصل تأثيره المملكة العربية السعودية.



وتداول ليبيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للثلوج، وغلب لونها الأبيض على الطرقات، كما أشاروا إلى انقطاع عدد من الخدمات بسبب موجة الطقس السيئ.



وكشف المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي، تسجيل درجات حرارة تقترب من الصفر وحتى دونه، أمس، في مدن البيضاء ويفرن ونالوت والمرج، فضلاً عن مرتفعات الجبل الأخضر وجبل نفوسة.



وتوقع المركز، في نشرة الأحوال الجوية الأخيرة، أن تنتهى التقلبات الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية، ويبدأ التحسن الملحوظ في درجات الحرارة بعد غدٍ الخميس.



وتأثرت ليبيا بمنخفض جوي أوروبي، مركزه في مالطا، ورياح قطبية مصدرها روسيا وشرق أوروبا، مما أدى إلى تساقط الثلوج بكثافة عليها خلال هذه الفترة.

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