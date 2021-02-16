خلال 9 أيام.. السعودية تغلق 79 مسجداً بعد ثبوت إصابات بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالممكلة العربية السعودية، اليوم، 9 مساجد مؤقتاً بست مناطق بعد ثبوت 15 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال تسعة أيام 79 مسجداً تم فتح 62 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء أن المساجد المغلقة اثنان في منطقة الرياض تم رصد حالتي إصابة بكورونا، حالة بجامع بحي أم الحمام بالرياض، وحالة واحدة في حريملاء، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة رصد فيها حالة واحدة، ومسجدين في محافظتي الأحساء والدمام بالمنطقة الشرقية رصد فيها حالتان، ومسجدين ببريدة في منطقة القصيم رصد فيها 8 حالات، ومسجد في محافظة أبها بمنطقة عسير، ومسجد في منطقة المدينة المنورة رصد فيهما حالة واحدة، وفقا لصحيفة الرياض.

وكشفت الوزارة عن فتح 5 مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، مسجد بالمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة تبوك.

وحثت الوزارة المصلين على الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واستشعار المسئولية تجاه بيوت الله ومرتاديها، كما أهابت بالجميع التعاون في الإبلاغ عن أي تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد 1933.

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