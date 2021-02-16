انفجاران يهزان حماة و35 اعتداء إرهابياً في إدلب

المصدر: دمشق، موسكو- وكالات

جرح أربعة مدنيين اليوم جراء انفجار لغمين أرضيين من مخلفات التنظيمات الإرهابية في وادي العذيب، وبلدة صوران في ريف حماة.

وذكرت مصادر إعلامية في حماة أن لغمين من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش انفجرا في منطقة وادي العذيب بريف سلمية، وفي بلدة صوران بالريف الشمالي لحماة، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بجروح متفاوتة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى حماة الوطني لتلقي العلاج والإسعافات الطبية اللازمة.

وقبل اندحارها أمام الجيش السوري عمدت التنظيمات الإرهابية إلى تفخيخ المنازل وزرع العبوات الناسفة والألغام في الأراضي الزراعية والقرى والبلدات، وذلك إمعاناً منها في جرائمها ضد السوريين، بهدف دب الذعر والخوف في نفوس الأهالي لمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية في مناطقهم المحررة من الإرهاب.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية نفذت 35 اعتداء جديداً بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.

وقال نائب مدير مركز التنسيق الروسي اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك في بيان: «تم رصد 19 اعتداء من قبل تنظيم جبهة النصرة داخل محافظة إدلب، و12 في اللاذقية، وعمليتين في كل من حلب وحماة».

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