جولة جديدة لمباحثات «مسار أستانا» في سوتشي اليوم

المصدر: (دمشق - د.ب.أ)

تنطلق في مدينة سوتشي الروسية اليوم أعمال الجولة الخامسة عشرة من مباحثات «مسار أستانا»، بمشاركة الدول الضامنة للمسار روسيا وإيران وتركيا، بهدف مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في سوريا. وتجري المحادثات أيضا بحضور أممي وعربي من قبل لبنان والأردن والعراق بصفة مراقبين، كما من المتوقع أن تجرى بمشاركة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون.

ونقلت صحيفة «الوطن» السورية امس عن مصادر سورية مطلعة القول إن المباحثات تتخذ هذه المرة زخماً مغايراً، على اعتبار أن مسائل طارئة عديدة ومؤثرة طرأت على المشهد الميداني السوري خلال المرحلة الماضية، خصوصاً مع وصول إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وعودة الخروقات لمنطقة خفض التصعيد.

وأكدت المصادر أن التنسيق مستمر بين سوريا وروسيا، وقائم في جميع القضايا ولا يقتصر على مسار «أستانا»، مبينة أن الجانب السوري يشدد دائماً على ضرورة إلزام الجانب التركي بتنفيذ التزاماته بما يخص مساري أستانا وسوتشي.

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