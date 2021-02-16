مقتل 9 مسلحين موالين لإيران جراء الغارات الإسرائيلية في سوريا

المصدر: (بيروت- أ.ف.ب)

قتل تسعة مسلحين من ميليشيات موالية لإيران، فجر أمس، جراء الغارات الإسرائيلية، التي استهدفت مواقع عدة قرب دمشق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، عن مصدر عسكري، قوله إنّه في تمام الساعة الواحدة و18 دقيقة من فجر أمس، نفذ الجيش الإسرائيلي «عدواناً» برشقات صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، واتجاه الجليل، مستهدفاً بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق». وأكد أن الدفاع الجوي السوري، تصدى للصواريخ «وأسقطت معظمها»، من دون أن يُعطي مزيداً من التفاصيل.

وأورد المرصد السوري، بدوره، أن الغارات الإسرائيلية، استهدفت عدة مواقع للجيش السوري، بينها «مقرات توجد فيها مستودعات أسلحة وصواريخ تابعة للإيرانيين والميليشيات الموالية لهم».

ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي بشأن الضربات. في الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي، أمس، إن قواته الجوية بدأت «تدريباً مفاجئاً»، على الحدود الشمالية، لتحسين استعداده القتالي. وأضاف أن إسرائيل ستشهد زيادة في حركة الطيران، خلال فترة التدريب، التي تستمر حتى الأربعاء، كما أشار إلى احتمال سماع دوي انفجارات في شمالي إسرائيل.

ولفت إلى أن التدريب «يحاكي سيناريوهات قتالية على الجبهة الشمالية، وسيختبر كل العناصر في المهام الأساسية (لسلاح الجو)، بما يشمل الحفاظ على التفوق الجوي، وحماية سماء البلاد، وكذلك الهجوم، وجمع المعلومات».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز