مصر تنفذ تدريباً مشتركاً مع البحرية الإسبانية

المصدر: (القاهرة - وكالات)

أعلن الجيش المصري، أمس، تنفيذ القوات البحرية المصـرية والإسبانية، تدريباً بحرياً عابراً في قاعدة برنيس البحرية، في نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

ويشارك في التدريب، الفرقاطة المصـرية «شرم الشيخ» وقارب الصواريخ «18 يونيو» مع سفينة «الإبرار» الإسبانية.

وذكر بيان للقوات المسلحة المصرية أن التدريب تضمن العديد من الأنشطة المختلفة ذات الطابع الاحترافي، ومنها تمرين الإمداد بالبحر، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة.

وتابع البيان إن التدريبات أظهرت «مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، بالإضافة إلى تنفيذ تمارين المواصلات الإشارية، بجانب تمارين التبادل على أسطح الوحدات البحرية».

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