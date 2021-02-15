قوات سوريا الديمقراطية تسلم 100من مقاتلي تنظيم داعش إلى بغداد

المصدر: (بغداد - ا ف ب)

أكد مصدر أمني عراقي رفيع المستوى لوكالة «فرانس برس» أن قوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا سلمت مئة من مقاتلي تنظيم داعش لديها إلى بغداد الأسبوع الماضي.

وقال المسؤول رافضاً الكشف عن اسمه «تسلمنا مئة معتقل عراقي من عناصر تنظيم داعش من الأكراد السوريين وهم يخضعون إلى التحقيق قبل تسليمهم للقضاء».

ولا يزال هناك 1600 عراقي محتجزين في شمال شرقي سوريا بسبب انتمائهم إلى صفوف تنظيم داعش، وفقاً لتقرير للأمم المتحدة صدر في وقت سابق من هذا الشهر.

وأصدرت المحاكم العراقية آلاف الأحكام على عراقيين بتهمة الانتماء إلى التنظيم الإرهابي الذي يعاقب عليه بالإعدام وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب.

وصدرت أحكام بالإعدام ضد مئات منهم ولكن عدداً قليلاً جداً من الأحكام نفذ بالفعل كون الأحكام القطعية تحتاج إلى مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح.

من المعروف أن الرئيس الحالي برهم صالح ضد عقوبة الإعدام ويعارض توقيع الأوامر الأخيرة.

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