بأمر السيسي ..منح الحرية للطلاب بالحضور أو التعليم عن بعد

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس.

ووجه السيسي بمنح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي الحالي أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الاجتماع تناول عرض "الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسي الحالي 2020 - 2021 بالمدارس.

وفي السياق ذاته، وجه الرئيس بتطوير نظام امتحانات أبناء المصريين في الخارج على نحو يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة.

وعرض وزير التربية والتعليم خطة الوزارة في التوسع في تطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية بما يساهم في تطوير التعليم الفني ليلبي احتياجات الصناعة والتنمية، من خلال افتتاح مدارس جديدة تعمل بهذا النظام يتم إنشاؤها بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى أن تلك المنظومة تساعد في تحسين جودة التعليم الفني واستغلال الثروة البشرية المتوفرة في مصر.

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