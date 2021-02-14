"قوات التحالف" تدمر طائرتين مسيرتين حوثيتين

المصدر: وام

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار "مفخختين" أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف - في بيان اليوم بثته وكالة الأنباء السعودية "واس " إن قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار "مفخختين" أطلقتهما الميليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط جنوب السعودية.



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