مصر.. وفاة قائد معركة «رأس العش»عام 1967 ضد إسرائيل

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي ليلة السبت، اللواء المصري المتقاعد فتحي عبد الله، قائد وبطل معركة رأس العش التاريخية، التي قاد فيها سرية الصاعقة لمواجهة الجيش الإسرائيلي في 30 يونيو 1967وفق صحيفة الوطن المصرية.

وقام الجيش المصري، في أعقاب نكسة 5 يونيو 1967، بمعركة «رأس العش»، والتي تعد أحد أبرز المعارك التاريخية في فترة حرب الاستنزاف في الفترة ما بين عامي 1967 و 1973، وقام بها أبطال سلاح الصاعقة المصرية.

جدير بالذكر أن اللواء الراحل فتحي عبد الله، شغل منصب قائد سرية الصاعقة التي خاضت معركة رأس العش في 30 يونيو 1967، وهي المعركة التي نجحت فيها قوة مكونة من 30 مقاتلا من الجيش المصري في صد العدوان الإسرائيلي على مدينة بور فؤاد، والتي ظلت بسبب المعركة غير محتلة حتى حرب التحرير في 6 أكتوبر 1973.

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