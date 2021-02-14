الكاظمي: نعمل لبناء العراق وليس إضعاف القوى السياسية

المصدر: (بغداد - وكالات)

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس أنه عمل منذ رئاسته للحكومة على «بناء الدولة وليس إضعاف القوى السياسية». وجاء ذلك في الاحتفالية بذكرى يوم الشهيد العراقي.

قال الكاظمي: «سنطبق الورقة الإصلاحية البيضاء لإنقاذ العراق، ولكن البعض يضع العراقيل».

وشددعلى أنه يتعامل «بشفافية مع ملف الانتخابات»، واعتبر أن ثمة «فرصة تاريخية لاستعادة ثقة الشعب».

وفي ملف متصل، أعلن الكاظمي عن تحقيق «خطوات إيجابية في مكافحة الفساد»، معرباً عن تمسكه «باستمرار عمل لجنة مكافحة الفساد».

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أن الوقت قد حان لدعم القوى الوطنية لإخراج العراق من محنته، وتحقيق مشروع الإصلاحِ المتمثل بالتخلص من بقايا الإرهاب والفساد، وتحقيق هيبة الدولة بحصر السلاح.

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