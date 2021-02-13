لبنان.. تشجيع ليكون اللقاح هدية عيد الحب

المصدر: دبي - عبد الرحمن دوار

يأتي ما يعرف بـ «عيد الحب» هذا العام، والموافق لـ 14 فبراير من كل عام، مختلفاً، على إثر الجائحة العالمية التي أربكت العالم منذ ظهور فيروس «كورونا» في ووهان الصينية، أواخر عام 2019، والذي دفع بحكومات دول العالم إلى اتخاذ إجراءات عديدة في مواجهة هذا الوباء، منها التشديد والغلق.

وفي حين من المتعارف عليه أن الهدايا في مثل هذه المناسبة «وروداً» و«شيكولاتات فاخرة»، أو «دببة حمراء»، فإن اللقاح ضد «كورونا»، قد يكون أفضل هدية يمكن أن يطلبها الإنسان في يوم عيد الحب للعام الجاري، وهو ما يؤكده فراس الأبيض مدير مستشفى رفيق الحريري، أكبر مستشفى عام في بيروت لاستقبال مصابي الفيروس «كورونا»، الذي أكد أن أفراد الطاقم الطبي بالمستشفى سيحصلون على اللقاح خلال 24 ساعة.

وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»، اليوم السبت «هذه أفضل هدية يمكن أن يطلبها الإنسان في يوم عيد الحب». وبعد نحو شهر من إجراءات العزل العام الصارمة، بدأت الحكومة تخفف بعض القيود المفروضة هذا الأسبوع. ومعظم الشركات والأعمال مغلقة، وما زال حظر للتجول مفروضاً على مدى 24 ساعة.

وفي حين بدأت عدة دول في طرح اللقاحات، شهدت المستشفيات اللبنانية قفزة في مصابي كوفيد 19، بعد تخفيف إجراءات العزل العام أثناء عيد الميلاد، ما رفع إجمالي الوفيات بفعل الفيروس في البلاد، إلى نحو أربعة آلاف شخص.

وامتلأت كثير من وحدات الرعاية الفائقة بالمصابين، في حين أدى نقص العملة الصعبة من الدولار والإمدادات الطبية، إلى وجود سوق سوداء لأسطوانات الأكسجين.

مع استعداد لبنان لتسلم أول شحنة لقاحات ضد كوفيد 19 اليوم، قال البنك الدولي إنه سيراقب عن كثب حملة التطعيم التي ساعد في تمويلها، للتأكد من أن الجرعات تذهب إلى الأكثر احتياجاً لها.

وتواجه المستشفيات اللبنانية، التي ظلت العام الماضي تئن تحت وطأة أزمة مالية طاحنة، وانفجار هائل في العاصمة بيروت، بعضاً من أعلى معدلات الإصابة بالفيروس في المنطقة.

وفي أول عملية تمويل لشراء لقاحات كوفيد 19، أعاد البنك تخصيص مبلغ 34 مليون دولار من مشروع صحي قائم في لبنان، لمساعدة هذا البلد في تمويل حملة التطعيم.

وقال فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تغريدة على تويتر، ليلاً «سنراقب عملية توزيع عادلة وشفافة (للقاح للمجموعات ذات الأولوية)». وأضاف أن هذه المجموعات تضم العاملين في قطاع الصحة، والسكان فوق سن الخامسة والستين.

وقال البنك إنه وقع اتفاقاً مع الصليب الأحمر للإشراف على عملية المراقبة.

كانت وزارة الصحة اللبنانية، قالت إنها ضمنت الحصول على نحو 2.1 مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك للوقاية من كوفيد 19، تصل على مراحل على مدار العام. وتصل أول شحنة، وتضم 28 ألف جرعة، إلى بيروت، اليوم السبت.

كما طلب لبنان الحصول على 2.7 مليون جرعة من برنامج كوفاكس العالمي، المخصص للدول الأكثر فقراً.

وقال مسؤولون إن المحادثات مستمرة للحصول على نحو 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، وهو ما يعني أن لبنان طلب لقاحات لنحو نصف السكان، البالغ عددهم ستة ملايين نسمة، بينهم مليون لاجئ سوري على الأقل.

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