تدمير مفخخة حوثية

المصدر: الرياض، نيويورك - وكالات

أكدت السعودية أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

داعية مجلس الأمن إلى التنديد بشدة بهذه الأعمال ومحاسبة الحوثيين. في وقت نجح التحالف في اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

في رسالة سعودية إلى مجلس الأمن الدولي.. أكدت المملكة أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

وقال السفير عبدالله بن يحيى المعلمي مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة في الرسالة - التي جاءت عقب استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي - إن مثل هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف البنية التحتية المدنية ويهدد المسافرين المدنيين الأبرياء هو جريمة حرب شنيعة، ويجب محاسبة ميليشيا الحوثي وفق القانون الإنساني الدولي.

أعمال إرهابية

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن السفير المعلمي تأكيده على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون تستمر في تقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وستؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي والسلام الدولي، داعياً مجلس الأمن إلى التنديد بشدة بهذه الأعمال وتحمل مسؤوليته تجاه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها.

من جهته أعلن العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية فجر اليوم باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

وقال المالكي في بيان إن قوات التحالف المشتركة تمكنت فجر أمس من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

رسالة شديدة

وكانت واشنطن أكدت أن العقوبات ضد قادة ميليشيا الحوثي الإيرانية باقية، موجهة رسالة شديدة اللهجة لها على خلفية اعتدائها على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، والتي استهدفت طائرة ركاب مدنية.

وقال ناطق باسم الخارجية الأمريكية إننا نعمل على تخفيف معاناة الشعب اليمني في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي مؤكداً أن العقوبات على قادة الحوثيين باقية.

كما بريطانيا وفرنسا وألمانيا بسلسلة هجمات على السعودية أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنها.

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