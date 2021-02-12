البدء في إزالة الألغام ومخلّفات الحرب بين سرت ومصراتة

المصدر: بنغازي - البيان

انطلقت سرية الهندسة العسكرية التابعة لغرفة عمليات سرت التابعة للجيش الوطني الليبي اليوم الجمعة في عملية تمشيط واسعة للطريق الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة، لإزالة الألغام ومخلّفات الحروب الموجودة في تلك المنطقة.

ويأتي ذلك، تمهيداً لإعادة فتحه وفقاً للمادة السادسة من اتفاق اللجنة العسكرية «5+5» والذي ينص على فتح وتأمين الطرق التالية: الطريق الساحلي بنغازي سرت مصراتة طرابلس، وطريق مصراتة أبو قرين الجفرة سبها غات، وطريق غريان الشويرف سبها مرزق التي تربط بين الساحل والجنوب الغربي الليبيين.

ووفق عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» فإن عملية إزالة الألغام ومخلّفات الحرب مستمرة لمدة 15 يوماً، مؤكداً أن التحرك يأتي ضمن الاتفاق الأخير بين أعضاء اللجنة في مدينة سرت، وموضحاً إلى أن الخطوة التالية بعد نزع الألغام ستكون فتح الطريق الساحلي بين المنطقة الشرقية والغربية.

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