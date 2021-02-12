التحالف يدمر طائرة حوثية.. والسعودية تؤكد لمجلس الأمن اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على أراضيها

المصدر: وام

أعلن العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية فجر اليوم باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

وقال المالكي في بيان إن قوات التحالف المشتركة تمكنت فجر اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وفي رسالة سعودية إلى مجلس الأمن الدولي، أكدت المملكة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقًا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

وقال السفير عبد الله بن يحيى المعلمي مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة في الرسالة - التي جاءت عقب استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي - أن مثل هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف البنية التحتية المدنية ويهدد المسافرين المدنيين الأبرياء هو جريمة حرب شنيعة، ويجب محاسبة مليشيات الحوثي وفق القانون الإنساني الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن السفير المعلمي تأكيده على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون تستمر في تقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وستؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي والسلام الدولي، داعياً مجلس الأمن إلى التنديد بشدة بهذه الأعمال وتحمل مسؤوليته تجاه مليشيات الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز