دعوات لـ «الشفافية والعقاب» خلال تأبين لقمان سليم

المصدر: بيروت - وكالات

طالب سفراء دول عدة أمس، أبرزهم السفيرة الأمريكية بوضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب السائدة في لبنان، خلال مشاركتهم في مراسم تكريم الباحث والناشط السياسي لقمان سليم في دارة عائلته في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبعد أسبوع من العثور عليه مقتولاً بالرصاص في جنوب البلاد، نظمت عائلة سليم مراسم تكريم لفقيدها في حديقة دارتها في منطقة حارة حريك، حيث أقامت له نصباً تذكارياً. وحضر المراسم التي تخللتها تلاوة صلوات من رجال دين مسلمين ومسيحيين عدد من الدبلوماسيين الغربيين والأصدقاء بغياب تمثيل رسمي لبناني.

وسليم كان من أشد المنتقدين لـ «حزب الله» المدعوم من إيران، ولم يمنعه ذلك من تحويل دارة عائلته في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، إلى مقر لعمله ونشاطه ومركزاً لجمعية أمم للتوثيق والأبحاث التي أسسها.

فعل بربري

وقالت السفيرة الأمريكية دوروثي شيا خلال مشاركتها في مراسم التكريم، في زيارة نادرة لدبلوماسي أمريكي إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، مخاطبة عائلته «لقد سُلبتم وحُرمنا جميعنا من رجل عظيم، إنه فعل بربري، غير مقبول ولا يمكن أن يُغتفر».

وأضافت «كان شخصاً لا يتعب ولا يكل في مساعيه من أجل مصالحة الشعب اللبناني وتعزيز الحرية»، مشددة على أن «هذه الجهود لا يمكن ولن تُقمع بالخوف والعنف». وتابعت «ننضم إليكم في المطالبة بالمحاسبة عن هذه الجريمة المروعة». وقالت شيا إن قتل سليم «كان عملاً همجياً لا يمكن غفرانه أو قبوله».

وشدد السفير الألماني أندرياس كيندل خلال كملة ألقاها على وجوب عدم نسيان «ما حدث الأسبوع الماضي»، مؤكداً «نريد ونحتاج إلى تحقيق شفاف وإلى وضع حد للإفلات من العقاب. ودعا إلى عدم نسيان ما حصل الأسبوع الماضي، مشدداً على ضرورة معرفة الحقيقة.

وأكدت السفيرة السويسرية مونيكا شموتز كيرغوتز أهمية المحاسبة. وقالت إن بلادها خسرت صديقاً لكنها ستواصل دعم المشاريع التي عمل عليها.

الحمل ثقيل

وفي كلمة مقتضبة، حمّلت والدة لقمان سليم الباحثة والصحافية المصرية سلمى مرشاق رفاق ابنها والشباب مسؤولية بناء بلد يليق بكم وبلقمان، مضيفة الحمل ثقيل عليكم جداً. وقالت «لا تستخدموا إلا العقل والمنطق، فالسلاح لا يفيد البلد ولم يفدني أنا كأم، لقد ضيّع ابني».

وضعت العائلة، التي لم تفصح عما إذا أقامت مراسم الدفن، لوحة رخامية في وسط حديقة دارتها تخليداً لذكرى لقمان مرفقة ببيت شعر للمتنبي جاء فيه «وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم».

الحريري وماكرون

في الأثناء، قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في حسابه على تويتر إنه تناول العشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء لبحث الأزمة في لبنان والصعوبات التي تواجه عملية تشكيل حكومة جديدة في بلاده. وجاء في حسابه على تويتر «بحث الرئيسان الحريري وماكرون في الصعوبات اللبنانية الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة وفي السبل الممكنة لتذليلها».

وفي بادرة سلطت الضوء على بعض الإحباط، لم تُدرج الرئاسة الفرنسية العشاء على جدول أعمال ماكرون العلني، ما جعل الاجتماع خاصاً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز