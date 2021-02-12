الحوثي يتكبد خسائر فادحة في مأرب والجوف

المصدر: عدن - البيان

اشتدت المعارك بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي غرب محافظة مأرب وشرق محافظة الجوف اليمنيتين أمس الخميس مع دخول الهجوم الواسع الذي تشنه الأخيرة على المحافظتين يومه الخامس.

وذكرت مصادر عسكرية في محور مأرب أن القوات المشتركة استدرجت مسلحي الميليشيا الحوثية إلى كمين محكم في جبهة المشبح غرب مديرية صرواح، كما استدرجت عناصر الميليشيا في جبهة المخدرة، ودمرت ستة آليات محملة بالأفراد والعتاد العسكري، بالتزامن مع إسقاط طائرة استطلاعية تابعة للميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، عند اقترابها من مواقع عسكرية.

وقالت مصادر إن مدفعية القوات المشتركة قصفت تعزيزات لميليشيا الحوثي، شمال غرب مأرب. وفي منطقة المحزمات، كانت في طريقها إلى الجبهة، وأسفر القصف تدمير عدد من العربات والآليات.

وفي الجوف، كبدت القوات المشتركة، ميليشيا الحوثي، خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهات القتال شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

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