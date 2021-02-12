واشنطن: العقوبات ضد قادة الحوثي باقية

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات الحوثيين على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، والتي استهدفت طائرة ركاب مدنية، وقالت «لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يهاجم الحوثيون السعودية»، فيما أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة»، أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة العربية السعودية.

وقال نيد برايس الناطق باسم الخارجية الأمريكية في تصريحات له: إن «الهجوم الحوثي تزامن مع أول زيارة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ إلى منطقة الشرق الأوسط لتحقيق سلام مستدام في اليمن من شأنه تخفيف معاناة الشعب اليمني».

في الأثناء، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: «لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يهاجم الحوثيون السعودية».

وغرد وزير الخارجية الأمريكي عبر حسابه على «تويتر»: «السعودية شريك أمني مهم»، ومشدداً على موقف الإدارة الأمريكية من الوصول إلى تسوية سياسية للنزاع في اليمن.

وقال بلينكن إنه بحث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية في مواجهة الهجمات، التي تتعرض لها المملكة، وذلك بعد ساعات من الهجوم على مطار أبها جنوب غرب المملكة.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن بلينكن تحدث إلى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد هجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها.

وأضاف للصحافيين أن الولايات المتحدة كررت ضماناتها بأنها تعتزم مساعدة السعودية على تعزيز قدراتها الدفاعية.

كما ذكر أن «قادة الحوثيين سيكونون مخطئين إن ظنوا أن هذه الإدارة ستخفف الضغط. سيكونون تحت ضغط كبير».

وكانت جين بساكي المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، قد أعلنت في وقت سابق من ي، إدانة الولايات المتحدة القوية لهجوم الحوثيين على مطار أبها الدولي، محذرة من أن «الحوثيين باستهدافهم المملكة يستمرون في إبداء رغبتهم بإطالة الحرب، ذلك في وقت تعتزم فيه الولايات المتحدة مواصلة جهودها الدبلوماسية، لإنهاء الحرب عن طريق المفاوضات».

اعتراض مفخخة حوثية

لذلك، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة»، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»- في بيان أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه خميس مشيط.

إدانة

أدان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي مستهدفة مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.

وأكد الحجرف أن الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي هو اعتداء إرهابي جبان، وجريمة حرب تعرض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأشاد الحجرف بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ونجاحها في السيطرة على الحريق، الذي طال إحدى الطائرات المدنية في المطار، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

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