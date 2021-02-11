مصر تفاوض لإنتاج لقاحات «كورونا» وتوريدها إفريقياً

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت وزيرة الصحة المصرية، د. هالة زايد، أن مصر تعكف على التفاوض لإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مصر، وسيتم توفيره محلياً وأفريقياً بتكلفته.

وقالت، خلال مؤتمر صحافي لمنظمة الصحة العالمية اليوم: «استطعنا توفير احتياجاتنا الدوائية بنسية 98% لعلاج أعراض كورونا».

وأضافت: «أن مصر استقبلت 3 شحنات من لقاحات كورونا من شركات سينوفارم واسترازينكا»، مشيرة إلى أنه: «يتم تطعيم الفرق الطبية في المستشفيات الخاصة بالعزل والحميات والصدر لكونهم في خط المواجهة الأول مع المرض».

وأضافت أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لهم أولوية مهمة بالتطعيم، وأن مصر من أوائل الدول التي بادرت باتباع تعليمات الصحة العالمية في مواجهة الجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان المصرية رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن الوضع الوبائي، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن «كورونا» والأمراض المعدية، منها خط ساخن ورقم «واتساب»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

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