رسالة من الملك سلمان للسيسي وتوافق مصري أردني بشأن اجتماعات «المشتركة»

المصدر: الرياض، القاهرة - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، رسالة خطية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي لوزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي عصام بن سعيد في القاهرة، بحضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل والسفير السعودي لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي.

من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونظيره الأردني بشر الخصاونة، أنه تم التوافق على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، في العاصمة عمّان، خلال النصف الأول من مارس المقبل.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المصرية – الأردنية المشتركة التي عُقدت بالقاهرة اليوم، بحضور ‏وفد وزاري من الجانبين وعدد من المسؤولين.

وأكد رئيسا وزراء البلدين أهمية أن يسبق عقد اللجنة الإعداد الجيد، عبر التنسيق الثنائي المشترك بين الوزراء من الجانبين، لبحث جميع الأمور وصياغة رؤى مشتركة للمشروعات التي يمكن تفعيلها، وفرص تعزيز التعاون في المجالات المقترحة، على أن يقترن تحديد المشروع بإطار واضح للتكلفة، وبرنامج زمني محدد، مشددين على أهمية أن تسير الجهود لتعزيز التعاون الثنائي بالتوازي مع جهود دفع التعاون ‏الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز