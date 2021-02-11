الكويت تتوسع في حملة التطعيم والمغرب يتسلّم 4 ملايين جرعة لقاح

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

اتخذت الجهات الصحية في دولة الكويت خطوات جديدة للتوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، فيما تستقبل المملكة المغربية اليوم 4 ملايين جرعة من لقاح «كسفورد/أسترا زينيكا».

وأقرّت وزارة الصحة الكويتية مدّ الفترة الزمنية الفاصلة بين جرعتي لقاح «أكسفورد/استرازينيكا» لتصبح 12 أسبوعاً، والتي كانت محددة سابقاً بأربعة أسابيع، بناء لنتائج دراسات اللجان الفنية في الوزارة، واستناداً إلى الدراسات العالمية التي أكدت فاعلية اللقاح وفق هذه الآلية، وفقاً لموقع «كويت تايمز».

وكشفت مصادر صحية عن اعتماد إقرار هذه التوصية بعد أن درستها اللجان الفنية في الوزارة، استناداً إلى الدراسات العالمية التي أكدت فاعلية اللقاح وفق هذه الآلية، مشيرة إلى إعادة جدولة مواعيد من تلقوا الجرعة الأولى من هذا اللقاح لتكون وفق المدة التي تم اعتمادها وهي 12 أسبوعاً.

وتسهيلاً على الكوادر الصحية التي حالت ظروفها دون تلقي اللقاح، كشفت المصادر الصحية عن توزيع اللقاحات على 7 مستشفيات عامة (الصباح – الأميري – العدان – الجهراء – مبارك – الفروانية – جابر)، لتقديم خدمة التطعيم للراغبين بتلقي اللقاحات من الكوادر الطبية أو الإدارية العاملة في هذه المستشفيات أو غيرها من المرافق الصحية.

وأشارت المصادر إلى أن تقديم خدمة التطعيم في هذه المستشفيات، سيشمل أيضاً حالات المكوث الطويل في المستشفيات، ومعظمهم من شريحة كبار السن أو ما تعارف على تسميتهم بالمسنين المنسيين.

5 مراكز

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن افتتاح خمسة مراكز صحية جديدة للتطعيم. وقال الناطق الرسمي للوزارة د.عبدالله السند، في تصريح صحافي، إن المراكز هي مركز العارضية الشمالي الصحي التابع لمنطقة الفروانية الصحية، ومركز سلوى التخصصي التابع لمنطقة حولي الصحية، ومركز مساعد حمد الصالح الصحي (الشعب) التابع لمنطقة العاصمة الصحية، ومركز شرق الأحمدي الصحي التابع لمنطقة الأحمدي الصحية، ومركز جابر الأحمد الصحي (1) التابع لمنطقة الجهراء الصحية.

وأكد أنه بعد مرور شهر وأسبوعين على تدشين حملة التطعيم في البلاد «لم نرصد ولله الحمد أي آثار جانبية غير متوقعة على متلقي اللقاح بنوعيه المستخدمين في دولة الكويت».

لقاحات للمغرب

في الرباط، قالت مصادر بوزارة الصحة المغربية إن المملكة ستتسلم دفعة ثانية تتألف من 4 ملايين جرعة من لقاح أسترا زينيكا اليوم الخميس، بعد أن بدأ تنفيذ أول حملة للتطعيم في أفريقيا قبل أسبوعين. وتصل الشحنة القادمة من الهند إلى مطار الدار البيضاء بعد ظهر اليوم.

وقال سعيد عفيف عضو اللجنة العلمية بوزارة الصحة «هذه الدفعة الجديدة ستتيح استمرار حملة التطعيم الوطنية في المغرب باطراد».

وكان المغرب تسلم مليوني جرعة الشهر الماضي من لقاح أسترا زينيكا و500 ألف جرعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية.

وحتى أمس الأربعاء بلغ عدد من تم تطعيمهم في المغرب 746116 شخصاً. وطلب المغرب من اللقاحات ما يكفي 33 مليون شخص ويهدف لتطعيم 80 في المئة من سكانه.

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