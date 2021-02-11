مصر تمنح الجنسية لمواطنين بعد 46 عاماً دون هوية

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت وزارة الداخلية المصرية منح الجنسية لثلاثة مواطنين أشقاء من مواليد محافظة جنوب سيناء لا يحملون جنسية، أكبرهم مواليد عام 1975.

وتضمن قرار وزارة الداخلية "منح الجنسية المصرية لغير معيني الجنسية وهم ثلاثة أشقاء سالم هليل نصر سالم، مواليد جنوب سيناء بتاريخ 25 سبتمبر 1977، وراضية هليل نصر سالم، من مواليد جنوب سيناء بتاريخ 25 سبتمبر 1975، وعبد الله هليل نصر سالم من جنوب سيناء بتاريخ 5 نوفمبر 2001، وذلك طبقا للفقرة الخامسة من المادة الرابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975"، وفقاً لصحيفة اليوم السابع.

وتنص المادة 4 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:

أولا- لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

ثانيا- لكل من ينتمى إلى الأصل المصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا الرشد عند تقديم الطلب.

ثالثا- لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبي ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

رابعا- لكل أجنبى ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:

1. أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.

2. أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3. أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.

خامسا- لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).

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