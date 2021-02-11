6 قتلى بهجوم إرهابي في سيناء

المصدر: (القاهرة- وكالات)

قتل ستة أفراد من قبيلة بدوية، يعرف عنها مساندتها للجيش المصري شمالي سيناء، إثر هجوم إرهابي استهدف حافلة على طريق رئيس، نفذه مسلحون، يعتقد بأنهم ينتمون لجماعة «ولاية سيناء» الإرهابية. وقالت مصادر طبية وقبلية في شمال سيناء، إن القتلى الستة ينحدرون من قبيلة «الترابين»، وإنهم كانوا في طريق عودتهم من عملهم، أول من أمس.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري، فايز أبو حرب، في تصريحات لـ «بي بي سي»، أن عناصر التنظيم الإرهابي، نصبوا كميناً على طريق جَعَل الدولي، الواصل بين بئر العبد وجبل المغارة وسط سيناء، واستهدفوا إحدى السيارات التي كانت تقل عدداً من أبناء قبيلة ترابين، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل في ذلك الهجوم.

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