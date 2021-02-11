قائد الجيش الجزائري يشيد بجهود مكافحة الإرهاب

المصدر: (الجزائر - د.ب.أ )

أشاد رئيس أركان الجيش الجزائري، سعيد شنقريحة، بما وصفه «حجم الجهود الصادقة والمخلصة» التي ما فتئ يبذلها الجيش في مجال مكافحة الإرهاب من أجل تعميم الأمن والاستقرار.

وأشار شنقريحة، في كلمته خلال لقاء توجيهي بالناحية العسكرية الخامسة شرقي الجزائر إلى «النتائج الإيجابية المحققة في الميدان في مجال مكافحة الإرهاب عبر كافة النواحي العسكرية، المتميزة بالتصدي الصارم لكل محاولات تسليحه وتموينه وتمويله، إلى جانب ضرب شبكات دعمه وإسناده من تجار المخدرات ورؤوس الجريمة المنظمة».

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