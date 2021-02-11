استهداف رتل للتحالف ببغداد

المصدر: (بغداد- وكالات)

أفاد مصدر أمني عراقي، أمس، بانفجار عبوة ناسفة على رتل عسكري للتحالف ببغداد، وضبط داعشي في كركوك شمالي البلاد. وقال المصدر إن العبوة الناسفة استهدفت رتل إمدادات لوجستية للتحالف الدولي، على طريق اليوسفية جنوبي بغداد. وأضاف المصدر أن الانفجار تسبب في أضرار بإحدى شاحنات الرتل، دون وقوع إصابات بشرية.

وتتكرر هذه الهجمات ضد أرتال شاحنات تحمل معدات ومواد لوجستية للتحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، منذ أشهر طويلة. وتتهم واشنطن فصائل مسلحة مرتبطة بإيران. وفي تطور أمني آخر، ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على أحد المطلوبين بتهمة الإرهاب في كركوك، وذلك بعد هروبه من نينوى. وبالتعاون مع مفارز فوج استخبارات الفرقة، من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين، بعد نصب كمين محكم بمحافظة كركوك.

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