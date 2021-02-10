جرحى باشتباكات بين ميليشيات تركية في حلب

المصدر: دمشق- وكالات

دارت اشتباكات عنيفة بين ميليشيات تركية في ناحية بزاغة بريف حلب الشمالي الشرقي، ما أدى إلى إصابات في صفوف الإرهابيين.

وذكرت مصادر أن إرهابيين تابعين لما يسمى تنظيم الجبهة الشامية، أوقفوا سيارة تقل إرهابيين من «فرقة الحمزات»، إضافة إلى مواد مهربة من تركيا، عند مدخل بلدة بزاغة الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة الباب، ومنعوها من الدخول، ما أدى إلى خلاف، نشب على إثره إطلاق نار من الأسلحة الخفيفة والرشاشة بينهم. وأوضحت المصادر ذاتها، أن تنظيم «فرقة الحمزات»، أرسل تعزيزات لمؤازرة إرهابييه، الذين تحصنوا عند مدخل بلدة بزاغة، ودارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة مع إرهابيين مما يسمى تنظيم (الجبهة الشامية)، ما تسبب بوقوع إصابات بعضها بليغة في صفوف كلا التنظيمين الإرهابيين.

وتنتشر في المناطق التي توجد فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي، مظاهر الفوضى والانفلات الأمني، نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها، لاقتسام النفوذ، والتحكم بمصير المدنيين.

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