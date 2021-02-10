تعزيزات عسكرية تركية بإدلب

المصدر: (إدلب - وكالات)

دفعت القوات التركية بتعزيزات عسكرية جديدة، أمس، مؤلفة من عدد من العربات المصفحة والشاحنات المحملة بمواد لوجستية إلى عمق محافظة إدلب. وذكرت مصادر أن رتلاً عسكرياً للقوات التركية دخل، من معبر كفرلوسين في ريف إدلب الشمالي إلى جنوبي إدلب.

وأضاف أن الرتل مؤلف من نحو 15 آلية يضم عربات مصفحة خاصة بنقل الجنود، وشاحنات محملة بمواد لوجستية وغذائية وذخائر، إضافة إلى شاحنات محملة بكتل إسمنتية. وأضافت المصادر ذاتها أن التعزيزات آنفة الذكر توجهت نحو مناطق ريف إدلب الجنوبي، بغية توزيعها على القواعد العسكرية التركية المنتشرة في منطقة جبل الزاوية.

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