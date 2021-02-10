ميليشيا الحوثي تصدر حكماً بإعدام 11 برلمانياً

المصدر: (عدن - البيان)

أصدرت محكمة تابعة لميليشيا الحوثي أمس، حكماً بإعدام 11 من أعضاء البرلمان اليمني رمياً بالرصاص وأمرت أن ينفذ الحكم في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء، بتهمة انضمامهم إلى الحكومة الشرعية.

وعلى خلفية حضور هؤلاء النواب جلسات مجلس النواب أصدرت المحكمة الجزائية والتي يرأسها القيادي الحوثي المتطرف محمد مفلح حكماً دانت فيه 11 نائباً من أعضاء مجلس النواب بـ«العمل مع الحكومة الشرعية، وأمرت بمعاقبتهم بالإعدام رمياً بالرصاص».

وذكر المحامي عبد الباسط غازي الذي يتولى الدفاع عن المختطفين والمعتقلين لدى الميليشيا أن القاضي في حكمه أمر بأن ينفذ الحكم وفقاً للمحامي، في ميدان التحرير أمام مجلس النواب بصنعاء، كما أمر بمصادرة كافة ممتلكاتهم بالداخل والخارج وتوريدها إلى خزينة الحوثيين.

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