اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في الجزائر

المصدر: الجزائر، باريس ـ البيان، وكالات

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر سجلت بؤرة لسلالة إنفلونزا الطيور «إتش 5 إن 8» في مزرعة للدواجن.

ونقلت المنظمة، ومقرها باريس، عن تقرير لوزارة الخارجية الجزائرية أن الفيروس أسفر عن نفوق 50 ألف طائر في مزرعة بمدينة عين فكرون بشمال شرق البلاد وأن باقي الطيور ذُبحت وعددها 1200 طائر.

وحسب ما ورد في تقرير المنظمة فإن بداية تسجيل الحالات الأولى كان يوم 17 يناير الماضي وتم تأكيد الإصابات يوم 26 من الشهر ذاته.

ووفق تقارير إعلامية جزائرية فإن تقرير المنظمة استند إلى معلومات قدمها أحمد شوقي كريم بوغالم، مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالجزائر.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المزرعة التي ظهر بها فيروس إنفلونزا الطيور.

وحسب المنظمة العالمية للصحة فإن إنفلونزا الطيور مرض فيروسي معد يصيب الطيور (لاسيما الطيور المائية البرية مثل البطّ والإوز) ولا يتسبّب، في غالب الأحيان، في ظهور أيّة علامات مرضية.

ويمكن لفيروسات الإنفلونزا الانتقال، أحياناً، إلى الدواجن وإحداث فاشيات وخيمة على نطاق واسع.

وتشير التقارير إلى أنّ بعضاً من تلك الفيروسات تمكّن من اختراق الحواجز القائمة بين الأنواع وإحداث مرض أو عدوى غير مصحوبة بأعراض سريرية بين البشر أو الثدييات الأخرى.

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