العراق يدعو 71 جهة دولية لمراقبة الانتخابات

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق عن توجيهها دعوات رسمية لـ 52 سفارة عربية وأجنبية و19 منظمة دولية لمراقبة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها. وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحافي إن «المفوضية وجهت أيضاً دعوات لـ 71 جهة دولية لمراقبة العملية الانتخابية بسلبياتها وإيجابياتها وفق قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019 الفقرة الرابعة من المادة 10 في الفصل الثامن والتي تنص على اعتماد مراقبين دوليين في العملية الانتخابية بالتنسيق مع وزارة الخارجية».

وأضافت أن «مفوضية الانتخابات ووفقاً للإنفاق المالي المصادق عليه من الحكومة فهي مستعدة لإجراء الانتخابات بموعدها المقرر». وأشارت الغلاي إلى أن «المفوضية لم تحصل الآن على دعم مالي ودولي سوى استلامها 150 جهاز حاسوب و21 شاشة كبيرة كهدية من سفارة الصين في العراق».

إلى ذلك، أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، أن اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب تعتزم إعداد نص جديد بشأن حصة إقليم كردستان في موازنة 2021. وكشف عضو مجلس النواب من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني عن تفاصيل الحوار بين وفد الإقليم والحكومة المركزية، مؤكداً أن وفد الإقليم لم يصل إلى طريق مسدود.

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ارزو محمود، إن «حوارات وفد الإقليم مع بغداد لم تصل إلى طريق مسدود، بل إن هناك تبادلاً في وجهات النظر، مبيناً أن الوفد الكردي سيعود بأي لحظة إلى بغداد، للحوار والاتفاق على حصة الإقليم في الموازنة ورواتب الموظفين».

وأشار إلى أن «اللجنة المالية بصدد إعداد نص جديد، يتضمن تسليم قيمة تصدير 250 ألف برميل يومياً والموارد غير النفطية للحكومة الاتحادية وفقرات أخرى».

وأوضح أن «وفد الإقليم رفض وبشكل قاطع تسليم أي حقل نفطي أو تسليم كل الموارد النفطية أو الملف النفطي إلى الحكومة الاتحادية».

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