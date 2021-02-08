توافق مصري أردني عراقي على تعزيز أمن المنطقة

المصدر: القاهرة- البيان- وكالات

أكدت مصر والأردن والعراق، اليوم، أهمية التوصل إلى حلول سياسية للصراعات التي تعاني منها بعض الدول العربية ووقف التدخلات الخارجية في شؤونها «لكي تتمكن من الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها».



عقد وزراء خارجية كل من مصر والأردن والعراق، اجتماعاً، أمس، في القاهرة لبحث آلية التنسيق الثلاثي، وتطورات مسار التعاون المشترك تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء في أثناء لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين، وذلك في إطار التشاور المستمر لآلية التنسيق بين الدول الثلاث.



وأشار البيان إلى أن اللقاء هدف إلى التشاور السياسي بشأن آخر المستجدات على صعيد الأوضاع في المنطقة، حيث تم تبادل الرؤى حول القضية الفلسطينية وعملية السلام والأوضاع في سوريا واليمن وليبيا. وأوضح أن الاجتماع شدد كذلك على أن «الأمن المائي العربي له أولوية متقدمة خاصة التحديات التي تواجهه الحقوق المائية للدول العربية مع التأكيد على دعم الموقف العربي بهذا الشأن».



وأشار البيان إلى الاتفاق على تعزیز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.



وعلى صعيد التعاون الثلاثي أشاد البيان بالوقوف على آخر مستجدات المجالات الاستراتیجیة للتعاون المشترك وسبل دفعها قدماً نحو تحقیق التكامل الاقتصادي والمنافع المتبادلة بما یعود على الدول الثلاث وشعوبها بالنمو والرخاء.



وأعرب وزراء الخارجیة في هذا السیاق عن رضائهم عما تحقق في الفترة الماضیة منذ قمة عمان الثلاثیة، مؤكدین التزام دولهم بالاستمرار في منهج التعاون المشترك والتنسیق الوثیق «من أجل الإسراع بتنفیذ المشروعات الاستراتیجیة التي تصب في مصلحة الدول الثلاث ومصلحة المنطقة ككل».



وإلى ذلك، عقد سامح شكري وزير الخارجية المصري اجتماعاً ثنائياً مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن.



ونقلت وزارة الخارجية المصرية عن المتحدث باسم الوزارة «التأكيد خلال لقاء بين وزيري خارجية مصر والأردن على ضرورة وقف كافة التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية وإعلاء الحلول السياسية لكافة أزمات المنطقة».

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