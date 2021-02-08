سد النهضة:السودان يطالب بوساطة

المصدر: (الخرطوم- طارق عثمان)

طالب السودان بتوسيع مظلة الوساطة في مفاوضات سد النهضة، لتشمل الأمم المتحدة، وأكد في ذات الوقت، موقفه الداعم لقيام سد النهضة، باعتباره حقاً إثيوبياً في التنمية، شريطة ألا يؤثر ذلك سلباً في السودان، وذلك بضمان توقيع اتفاق قانوني ملزم.

وبحث وزير الري السوداني، ياسر عباس، مع مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص، وزير الخارجية الفنلندي، بيكا اولافي هافيستو، ملف سد النهضة الإثيوبي، وآخر تطورات المفاوضات بين دول السودان وإثيوبيا ومصر، وعرض عباس للمبعوث الأوروبي، مقترحاً بضرورة توسيع مظلة الوساطة في مفاوضات سد النهضة، لتشمل الأمم المتحدة، مؤكداً أن سد النهضة يمكن أن يكون بؤرة للتعاون الإقليمي، وتبادل المنافع، بدل التنافس والنزاع.

وفي سياق متصل، بحث المبعوث الأوروبي مع وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين، التوتر بين السودان وإثيوبيا، لا سيما أن أحد بنود أجندة زيارة اولافي هافيستو، المساعدة في تخفيف حدة التوتر بين البلدين، واتهم الوزير السوداني، إثيوبيا، بنقض اتفاقية 1902، التي بموجبها تم ترسيم حدود البلدين، بحجة أنها وقعت في زمن الاستعمار.

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