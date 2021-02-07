"قوات التحالف" تدمر طائرة حوثية "مفخخة" ثانية أطلقت تجاه السعودية

المصدر: وام

أعلنت القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة، وهي ثاني طائرة يتم تدميرها اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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