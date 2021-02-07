الحوثيون يطالبون بأسرى غير موجودين بهدف إفشال المحادثات

المصدر: (عدن - البيان )

أكد عضو في الفريق الحكومي الخاص بمحادثات الأسرى والمعتقلين أن ميليشيا الحوثي قدمت قائمة بأسماء أشخاص تدعي أنهم أسرى لدى الحكومة بغرض إفشال المحادثات.

وقال ماجد فضائل عضو فريق الحكومة في مفاوضات الأسرى لـ«البيان» إن الجانب الحكومي طالب منذ شهرين بعقد هذه الجولة، لكن الميليشيا الإرهابية رفضت باستمرار، وكان للتصنيف الأمريكي لهم (منظمة إرهابية) الأثر والفضل في الضغط عليهم وقبولهم المشاركة بهذه الجولة لكنها وبعد أن شعرت بأن هناك تردداً في قرار تصنيفهم كإرهابيين من قبل واشنطن تغير سلوك فريقهم في الأردن، ويعملون من أجل إفشال هذه الجولة».

وأكد فضائل «حرص ‏الحكومة على إخراج كافة الأسرى تحت مبدأ الكل مقابل الكل، إلا أن الحوثيين يقدمون اليوم دليلاً واضحاً على أنهم سيفشلون هذا الاجتماع، لأنهم شعروا أن موضوع التصنيف غير جاد».وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي ترفض إخراج الصحفيين المتبقين في معتقلاتها، أو حتى مبادلتهم بأسرى.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز