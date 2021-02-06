حملة لتطهير ليبيا من الألغام ومخلفات الحرب اعتباراً من الأربعاء

المصدر: تونس، سرت - البيان

أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية«5+5» على تنفيذ بنود وأحكام وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 أكتوبر الماضي، مؤكدة إصرارها على المضي قدماً في عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب فوراً، مكررة مطالبتها إلى مجلس الأمن بمتابعة مخرجات مؤتمر برلين بإلزام الدول التابع لها المقاتلين الأجانب بسحبهم فوراً من الأراضي الليبية كاشفة عن البدء الفعلي لنزع الألغام ومخلفات الحرب بداية من الأربعاء المقبل.



وقالت في بيان اليوم، بعد مباحثاتها المستمرة خلال الجولة السابعة، في الفترة من الرابع إلى السابع من فبراير الجاري بمدينة سرت، إنها ترحب بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي توج في جنيف باختيار مجلس رئاسي، ورئيس حكومة موحدة، معلنة في بيان رسمي التطورات الأخيرة لاجتماعاتها وأضافت «نتقدم بالشكر إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعلى رأسها ستيفاني ويليامز والفريق التابع لها على مجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي».



وأضافت لجنة (5+5):«نثمن التزام القادة الميدانيين الكامل بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020، والذي هيأ الظروف والأجواء المناسبة لمزيد من عمليات إطلاق المحتجزين وإنتاج عملية سياسية جادة أدت إلى تشكيل مجلس رئاسي وتسمية رئيس حكومة وحدة وطنية».



كما أعلنت اللجنة عملية البدء الفعلي في نزع الألغام ومخلفات الحرب بداية من الأربعاء المقبل تمهيداً لفتح الطريق الساحلي، وأن لجنتها الفرعية لإخلاء خطوط التماس سوف تباشر إعادة تمركز القوات بعد إتمام عملية نزع الألغام في المنطقة المحددة والمتعلقة بفتح الطريق الساحلي.



وأبرزت اللجنة أنها ناقشت مع البعثة الأممية الخطوات العملية ومحددات عمل المراقبين الدوليين وكذلك مناقشة تنظيم العمل الداخلي بين اللجنة المركزية، واللجان الفرعية وتحديد المهام.



وأوضح عضو اللجنة العسكرية 5+5 عن حكومة الوفاق مختار النقاصة من سرت أنه تم الاتفاق على البدء بنزع الألغام تمهيداً لفتح الطريق الساحلي، وأن فريقاً من المنطقة الشرقية بدأ أمس الجمعة بإحضار المعدات لمباشرة عمله خلال يومين، على أن يتم خلال أسبوعين نزع كل الألغام، وإعلان فتح الطريق الساحلي وأضاف «متمسكون بخروج المرتزقة، وسنطالب مجلس الأمن بالضغط على الدول التي لديها قوات في ليبيا لسحبها فوراً».



وفي هذا السياق، تم اليوم فتح بوابة دوفان الرابطة بين مدينتي مصراته وبني وليد ومدن الجنوب.



وخلال وجودهم بمدينة سرت، شارك أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ووفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة العميد سليم رعد رئيس شعبة دعم المؤسسات الأمنية بالبعثة في حملة التشجير التي أشرفت عليه مراقبة الزراعة والثروة الحيوانية ببلدية سرت بالتعاون مع جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى وبالتنسيق مع إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة ومكتب التوجيه بسرت وعدد من أعيان القبائل، تحت شعار «سرت السلام».

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