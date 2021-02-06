اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بعد غد لتعزيز التضامن العربي ودعم القضية الفلسطينية

المصدر: وام

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري دورة غير عادية بعد غد "الاثنين" بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة مصر الرئيس الحالي للمجلس لبحث تعزيز التضامن العربي والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

وقال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية في تصريح له اليوم إن مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب سيبحث سبل تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الأمن القومي العربي والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية وتطوراتها.

وأضاف أن التطورات التي تشهدها المنطقة تستوجب موقفا عربيا جامعا يحقق الحماية للأمن القومي العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن العربي المشترك، ويعيد التأكيد على الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية.

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