هبة صينية للجزائر.. تعرف إليها

المصدر: الجزائر- البيان

أعلنت الصين تبرعها بكمية من اللقاحات هبة للجزائر، وذلك عقب لقاء أجراه السفير الصيني لدى الجزائر، لي ليان خه، برئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، الأربعاء الماضي.



وتبادل الطرفان وجهات النظر في محاور عدة في ما يخص تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والجزائر، وتعزيز تعاون البلدين.



ويستعد الجانب الصيني لمواصلة العمل مع الجانب الجزائري يداً بيد، لتطوير علاقات البلدين وتعزيز تعاون البلدين في مجالات مختلفة.



كما سيستمر تقديم المساعدة الصينية في مكافحة الجائحة للجزائر- يضيف بيان السفارة الصينية- حيث ستتبرع كمية من اللقاحات الصينية هبة للجزائر في فترة مقبلة قريبة، ما يسهم في التغلب على هذه الجائحة سوياً.



وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الجمعة، رصد 248 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد«أول من أمس» في البلاد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 108629.



وأعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس «كورونا» جمال فورار، في تصريح صحفي تسجيل 5 وفيات جديدة، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 2909، وأشار فورار إلى تعافي 194 حالة جديدة، ليرتفع عدد المصابين، الذين تماثلوا للشفاء إلى 74 ألفاً و390.



يشار إلى أن الجزائر كانت بدأت السبت الماضي حملة وطنية للتطعيم ضد «كورونا».

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