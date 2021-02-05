الأمم المتحدة تطلع على نتائج التحقيق في الهجوم على مطار عدن

المصدر: عدن - البيان

اطلع فريق من الأمم المتحدة بقيادة اولف كريستيان عضو فريق خبراء المنظمة الدولية الخاص باليمن على نتائج التحقيق الذي أجرته السلطات اليمنية بالشراكة مع تحالف دعم الشرعية في واقعة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي لحظة وصول الحكومة إليه نهاية ديسمبر الماضي.

وذكرت وزارة الداخلية اليمنية أن اللواء إبراهيم حيدان التقي خبير لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي السيد فولف كريستيان ومرافقيه، وأطلعهم على نتائج التحقيق في حادثة استهداف مطار عدن، وخلاصة عمل اللجنة المكلفة بجمع الأدلة الجنائية في واقعة القصف وإجراءات التحقيق التي أجرتها بهذا الشأن.

أعضاء اللجنة بدورهم استعرضوا الإجراءات اللاحقة لوقوع القصف الإرهابي، ومواقع سقوط الصواريخ ونوعيتها حسب الأدلة والقرائن الواضحة التي تم استخلاصها والتي ضمت في تقريرها، وما توصل إليه الخبراء بهذا الشأن.

وكان المسؤول الأممي ومرافقوه وصلوا عدن في إطار الجهود الدولية في نشر السلام ومكافحة الجريمة، وترسيخ مبادئ القانون الدولي، وحقوق الإنسان اهتمامات مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة المستمرة في تنسيق الجهود لمنع استهداف الأعيان المدنية، والمطارات والمنشآت المدنية، وكشف الحقائق في جريمة استهداف مطار عدن نهاية ديسمبر الماضي لحظة وصول الحكومة وهو الهجوم الذي أدى إلى سقوط العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح.

وفي الساحل الغربي رصدت القوات المشتركة تحليق 8 طائرات استطلاع حوثية، نهار الجمعة في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، وفق ما أعلنه مصدر عسكري.

وأضاف أن «القوات المشتركة رصدت تحليق 4 طائرات في سماء مديرية حيس وواحدة في سماء الجبلية وثلاث في سماء التحيتا».

وتتواصل الخروقات والانتهاكات الحوثية جنوب الحديدة، ضمن مساعيها الرامية إلى القضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

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