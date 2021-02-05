الحكومة الليبية الجديدة .. المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي ودبيبة رئيساً للوزراء

المصدر: البيان الإلكتروني

أسفرت عملية التصويت في المرحلة الثانية من الجولة الثانية لانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا، الجمعة، عن فوز القائمة الثالثة، ليصبح محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة المقبلة.

وتضم القائمة الثالثة التي فازت بـ39 صوتا من أصل 74، رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، وعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وعضو المجلس الرئاسي عبد الله حسين اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد محمد دبيبه وفق سكاي نيوز.

أما القائمة الرابعة، التي فازت صباح الجمعة بالمرحلة الأولى، فقد حصلت في المرحلة الثانية على 34 صوتا، إذ امتنع أحد المشاركين عن التصويت.

وكان كل المرشحين للسلطة التنفيذية الانتقالية في ليبيا قد فشلوا في الحصول على 70 في المئة من الأصوات المطلوبة خلال المرحلة الأولى، لينتقل الاقتراع في جنيف إلى المرحلة الثانية، الجمعة، بنظام القوائم.

وكانت المرحلة الأولى من الجولة الثانية، التي جرت صباح الجمعة، قد أسفرت عن فوز القائمة الرابعة، التي تضم عقيلة صالح وفتحي باشآغا، على 25 صوتا.

وتضم القائمة الرابعة كلا من: رئيس المجلس الرئاسي عقيلة صالح، ورئيس الحكومة فتحي باشآغا، وعضو المجلس الرئاسي أسامة عبد السلام جويلي، وعضو المجلس الرئاسي عبد المجيد سيف النصر.

وفي المرحلة الأولى من الجولة، جاءت القائمة الثالثة بالمرتبة الثانية، بحصولها على 20 صوتا.

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