بيان مهم من القنصلية المصرية في دبي للمصريين المتوجهين إلى الكويت

المصدر: البيان الإلكتروني

ناشدت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في دبي رعياها المتواجدين بصورة مؤقتة كترانزيت في الإمارة، والمتوجهين إلى دولة الكويت، العودة إلى مصر كبديل متاح في المدى القريب، وذلك في حال عدم التمكن من السفر للكويت قبل يوم الأحد الموافق 7 فبراير أو عدم القدرة على تحمل الإقامة لفترة قادمة، خاصة وأن فتح المطار بالكويت غير محدد بعد.

يأتي ذلك ارتباطا بقرار السلطات الكويتية أول أمس بتعليق دخول غير الكويتيين لأراضيها اعتبارا من 7 فبراير ولمدة أسبوعين قابلين للتمديد.

وتهيب القنصلية العامة بدبي للمصريين المتواجدين في دبي لقضاء فترة الـ 15 يوما من الحجر الصحي قبل السفر إلى الكويت بأن هذه المدة سوف تمتد لثلاثة أسابيع أو أكثر، وذلك متوقف على عدد الرحلات والطاقة الاستيعابية لكل رحلة.

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