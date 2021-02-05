رسالة عاجلة للمصريين المتوجهين إلى الكويت من وزيرتهم للهجرة

المصدر: البيان الإلكتروني

ناشدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المواطنين المصريين المتجهين إلى الكويت، التي أعلنت منع دخول غير الكويتيين، ابتداء من يوم الأحد القادم ولمدة أسبوعين مبدئيا، الذين لم يغادروا مصر، تأجيل قرار السفر خلال الفترة الحالية، التي تشهد إعلان قرارات تنظيمية للحد من انتشار جائحة كورونا أو انتقال السلالات المتحورة.

ووجهت وزيرة الهجرة، بحسب صحيفة "القبس"، نداءً إلى المواطنين المتواجدين بصورة مؤقتة كترانزيت في إحدى الدول في اتجاه دولة الكويت، ولن يتمكنوا من السفر للكويت قبل يوم الأحد الموافق 7 فبراير، وليس لديهم استعداد لتحمل الإقامة لفترة قادمة خاصة، أن تاريخ فتح المطار غير محدد، بضرورة العودة إلى أرض الوطن، حيث لن يكون متيسرا إيجاد بدائل لتوفير إقامات للمواطنين.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم البدء في التواصل مع وزارة السياحة للتنسيق مع الشركات السياحية سواء لإنهاء إجراءات سفر أكبر عدد ممكن ممن استوفوا الشروط إلى الكويت قبل منع الدخول، أو لترتيب عودتهم لمصر لحين انفراج الأوضاع.

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