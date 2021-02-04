مصر.. تحذير لمواطني بعض المحافظات: لا تخرجوا من منازلكم

المصدر: البيان الإلكتروني

نظراً لظروف الطقس السيئ الذي تتعرض إليه بعض المحافظات المصرية حذر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مواطني هذه المحافظات من الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.شعراوي وزير التنمية المحلية

ووجه اللواء محمود شعراوي برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات التي من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة ومن بينها المحافظات الساحلية الأخرى.

وطالب الوزير المواطنين في المحافظات التي تسوء فيها الأحوال الجوية والمتوقع سقوط الأمطار عليها بعدم النزول من منازلهم إلا في حالات الضرورة حرصاً على سلامتهم.

وأشار التقرير الذى تلقاه شعراوى صباح اليوم عن متابعة جهود المحافظات في التعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار عن تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة في محافظات شمال سيناء والإسماعيلية وجنوب سيناء ودمياط وكفر الشيخ والسويس لم ترتق الى تجمعات مياه غزيرة ويتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركات مياه الشرب والصرف الصحى وفق موقع فيتو.

وطالب اللواء محمود شعراوى، بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات.

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة مع غرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية مؤكدا أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بالمحافظات لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وشدد اللواء شعراوي على ضرورة تواجد القيادات المحلية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

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