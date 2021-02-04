الكويت توقف جميع أنشطة الطيران الشراعي والخفيف وطائرات الدرون

المصدر: البيان الإلكتروني

أوقفت الكويت جميع أنشطة الطيران الشراعي والخفيف وطائرات الدرون حيث أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت تعميماً بشأن الرياضات الجوية والطائرات دون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة .

وقال المدير العام يوسف الفوزان وفق صحيفة القبس إن الإدارة تهيب بجميع مستخدمي الطائرات دون طيار ( DRONE ) والطائرات الرياضية الخفيفة بوقف جميع عمليات الطيران بجميع أشكاله ( طيران شراعي أو رياضي خفيف أو الطائرات دون طيار)، والالتزام بتعليمات سلطات الدولة ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني ووزارتي الداخلية والدفاع، وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ أو غير الآمن أو غير المرخص لتلك الهواية.

وتابع «كما ننوه على عدم صلاحية أي استثناء أو تصريح صادر قبل تاريخ 1 يناير 2021، فعلى جميع المستخدمين الحصول على التراخيص اللازمة من الإدارة العامة للطيران المدني بحسب قواعد وأنظمة سلامة الطيران الكويتية المنشورة على موقع إدارة سلامة الطيران، حيث سيتم الإعلان عن آلية تقديم طلب الترخيص من الطيران المدني في وقت لاحق».

وشدد الفوزان على أن كل من يقوم بتشغيل أي عملیات طيران دون التراخيص والموافقات اللازمة يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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