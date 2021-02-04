إسقاط خلية حوثية نفذت 20 تفجيراً إرهابياً بالساحل الغربي لليمن

المصدر: (عدن - البيان)

أعلنت القوات المشتركة عن إسقاط خلية إرهابية حوثية لزراعة وتفجير العبوات الناسفة بالساحل الغربي، نفذت 20 تفجيراً إرهابياً في مديريتي المخا والخوخة بالساحل الغربي.

ونشرت القوات تفاصيل عملية إسقاط الخلية الإرهابية والتي شملت اعترافات عناصر الخلية الحوثية الإرهابية التي نفذت 20 تفجيراً إرهابياً استهدفت المدنيين والقوات المشتركة في مديريتي المخا والخوخة.

إلى ذلك، أعربت الأمم المتحدة عن أسفها البالغ لعدم تقديم جماعة الحوثي الضمانات الأمنية المطلوبة لوصول الخبراء الأمميين إلى الناقلة «صافر» التي ترسو قبالة سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر غربي اليمن.

وقال ستيفان دوغريك، المتحدث باسم أمين عام المنظمة الأممية، في بيان له إن «مراجعة جماعة الحوثي موافقتها السابقة على وصول الفريق الأممي إلى الناقلة صافر قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في المهمة وكذلك زيادة تكلفة المهمة بمئات الآلاف من الدولارات».

وأعرب البيان عن القلق الشديد من وجود مؤشرات تشي بأن الحوثيين يدرسون مراجعة موافقتهم الرسمية على مهمة انتشار الفريق الأممي ووصوله إلى الناقلة (مطلع مارس المقبل)، وأعرب البيان عن الأمل في الحصول على التزام متجدد لحل هذه المسألة العاجلة في أقرب وقت.

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