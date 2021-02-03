القوات المشتركة تحرر مواقع جديدة من قبضة الحوثي

المصدر: (عدن - البيان - وكالات)

شنّت القوات المشتركة هجوماً نوعياً أمس تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع في مديرية باقم شمالي غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي أقصى شمالي البلاد. وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن القوات المشتركة تمكنت من دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية من مواقع في المدخل الشمالي الغربي لمركز مديرية باقم، منها تبة «أبو علي».

وأضاف أن المعركة أسفرت أيضاً عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية. ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك الميدانية التي يخوضها الجيش اليمني ضد عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية، في باقم بمحافظة صعدة. وفيما تصر الميليشيا الحوثية على التصعيد العسكري، فإنّها تتكبّد الكثير من الخسائر والانتكاسات على الصعيد الميداني.

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