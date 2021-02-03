الأردن يثمن دعم الإمارات منذ بداية الجائحة

المصدر: (عمّان - ماجدة أبو طير)

ثمن رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الأردنية، الدكتور أحمد السراحنة الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية الشقيقة في دعم المملكة الأردنية والدول الأخرى المحتاجة للدعم في ظل جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد 19) التي تجتاح العالم والتي تؤكد أهمية التضامن والمؤازرة من قبل الدول.

وقال السراحنة في تصريحات لـ«البيان»: نشكر الإمارات على جهودها الإنسانية واهتمامها المتواصل ودعمها المستمر لدولة الأردن سواء كان دعماً مالياً، أو عبر الإمدادات الطبية التي تساند الأردن وتعزز جهوده في مكافحة الوباء، فمنذ بداية الجائحة شهدنا أكثر من مرة مساعدات طبية أضف إلى ذلك تأسيس مستشفى الشيخ محمد بن زايد في محافظة العقبة الجنوبية وهو مستشفى ميداني مخصص لعلاج مرضى كورونا، هذا المستشفى مكون من 216 سريراً منها 56 سريراً للعناية الحثيثة، ومجهز بكامل التجهيزات، ونحن بأمس الحاجة له كون الوباء لم ينتهِ إلى هذه اللحظة، ونستطيع مستقبلاً – أي بعد كورونا - الاستفادة منه في علاج المواطنين في مناطقهم.

وأضاف رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الأردنية: «هذه المكرمة ناتجة عن العلاقة التاريخية والمتجذرة بين الأردن ودولة الإمارات، وهي تتبع النهج ذاته في دعم دول أخرى بأمس الحاجة إلى هذا التضامن، ونتقدم بالشكر والثناء لهذه المبادرات المقدرة من قبلنا».

يشار إلى أن مستشفى الشيخ محمد بن زايد في محافظة العقبة هو الخامس المخصص لمواجهة كورونا بعد مستشفيي معان وعمّان الميدانيين اللذين أقيما على نفقة الحكومة الأردنية ومستشفيين عسكريين ميدانيين في الزرقاء وإربد على نفقة الخدمات الطبية الملكية.

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