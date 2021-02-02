حملة حوثية لمصادرة منازل قيادات الشرعية

المصدر: عدن - وكالات

نفذت ميليشيا الحوثي الإيرانية حملة مصادرة لعدد من منازل القيادات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية بمحافظة عمران، شمالي اليمن.

ونقلت مواقع إخبارية يمنية عن مصادر قولها إن حملة يقودها القيادي الحوثي محمد علي المتوكل منتحل صفة «وكيل محافظة عمران للمناطق الشمالية»، صادرت منازل قادة عسكريين في عزلة آل بالحسين مديرية خمر قرية الحيزي. وقالت المصادر إن الحملة قامت بإغلاق المنازل والكتابة على بوابتها وجدرانها عبارة «محجوز من قبل الجهات المختصة».

كما قامت الميليشيا بحجز ومصادرة منزل ضابط الواقع في نفس العزلة والمديرية.

وتشهد محافظة عمران نشاطاً حوثياً في مصادرة واحتجاز المنازل لأغلب القيادات والمشايخ القبليين المنضمين إلى صفوف الشرعية في ظل صمت قبلي ورسمي نحو تلك الممارسات.

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