حوادث سير تحصد 18 قتيلاً في الجزائر خلال أسبوع

المصدر: الجزائر - البيان

لقي 18 شخصاً حتفهم وأصيب 1150 آخرون بحوادث سير خلال أسبوع واحد في الجزائر والتي بلغ عددها 967 حادثاً.

ووفق تقارير إعلامية جزائرية التي نقلت بيان المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الثلاثاء فإن الحصيلة الأسبوعية الخاصة بالفترة ما بين 24 و30 يناير الماضي أشارت إلى إحصاء 967 حادث مرور، أسفر عن وفاة 18 شخصاً وجرح 1159 آخرين.

وأوضحت التقارير أنه سجلت أكبر حصيلة شهدتها ولاية «محافظة» البليدة (غرب الجزائر) بوفاة شخصين وجرح 48 آخرين في 47 حادث مرور سجل خلال هذه الفترة.

وتوفي 569 شخصاً وأصيب 15 ألفاً و854 آخرون بجروح في 13 ألفاً و314 حادثاً مرورياً تم تسجيلها على المحافظات الجزائرية خلال العام الماضي حيث أرجع مسؤول أمني الأسباب الرئيسة لهذه الحوادث إلى العنصر البشري بـ98.31 في المئة، مشدداً على وجوب تعزيز وتكثيف حملات التوعية لفائدة مستخدمي الطريق للتقليص من مثل هذه الحوادث وتقديم دروس بالمؤسسات التربوية ومدارس تعليم القيادة.

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