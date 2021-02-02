السيسي يدعو لنبذ الفرقة من أجل إعلاء مصالح العرب

المصدر: (القاهرة - د.ب.أ)

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى الوقوف صفاً واحداً لنبذ الفرقة وتجاوز أي خلافات من أجل إعلاء مصالح الأوطان والشعوب العربية، مشدّداً على أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباراتي كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة.

فضلاً عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن. وأكّد السيسي، في كلمته عبر تقنية فيديو كونفرانس في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الاستخباراتي، أهمية العمل الجماعي في إطار الأخوة العربية على استعادة الاستقرار في دول المنطقة كافة.

ولا سيما التي تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للاستقرار والتمدد فيها، مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات أوطاننا العزيزة.

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